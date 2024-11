Azione dimostrativa degli attivisti ecologisti a supporto della campagna Ultima Generazione, alla mostra in corso alla Fabbrica del Vapore, dove è esposta la Bmw M1 dipinta dall'artista

Otto chili di farina gettati sulla macchina di Andy Warhol: è l'ultima azione di un gruppo di cittadine e cittadini a supporto della campagna Ultima Generazione, a Milano per lanciare l'allarme sul collasso climatico.

Questa mattina, verso le 11, gli attivisti, all'interno della mostra "Andy Warhol: La Pubblicità Della Forma" alla Fabbrica del Vapore di Milano, hanno versato il contenuto di alcuni sacchi di farina sull'opera di Warhol.

Subito dopo, due di loro si sono incollate ai finestrini della macchina, mentre il resto del gruppo ha fatto esplodere per terra palloncini di vernice e si è incollato al pavimento.

Gli attivisti sono entrati regolarmente. «Hanno pagato il biglietto e avevano i sacchettini di farina in tasca - ha spiegato il producer dell'esposizione Stefano Lacagnina -. Hanno cosparso la macchina di farina completamente. È un pezzo importante, che per la prima volta veniva esposto in mostra e ha un grande valore, circa 10 milioni. Ora dobbiamo capire cosa fare». «Al momento - ha aggiunto - siamo chiusi. C'è qui la questura che sta identificando i responsabili».