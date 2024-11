Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Twitter: «Ho lievi sintomi, sono in isolamento». Fu criticato all'inizio dell'epidemia nel Regno Unito per il suo approccio che auspicava l'immunità di gregge

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato sul suo profilo Twitter di essere positivo al Covid-19. «Nelle ultime 24 ore ho sviluppato dei lievi sintomi e sono stato testato positivo al coronavirus», si legge nel post, a cui ha allegato un video nel quale spiega personalmente l’evolversi della situazione.

«Negli ultimi giorni ho avuto alcuni lievi sintomi del coronavirus, come tosse e febbre - racconta Johnson - quindi mi sono sottoposto al test e sono risultato positivo. Ora lavorerò da casa, mi sono auto-isolato ed è la cosa giusta. Ma grazie alla tecnologia sarò sempre in contatto con i miei collaboratori e guiderò la nostra battaglia contro il coronavirus, a sostegno della nostra meravigliosa sanità pubblica. Questo è il modo: fermare il contagio!».

Johnson negli ultimi tempi è stato criticato per aver minimizzato all’inizio gli effetti del contagio e per aver adottato in un primo momento un approccio molto discutibile a favore dell’immunità di gregge. Sino a un paio di settimane fa Johnson si vantava di “stringere le mani a chiunque gli passasse a tiro”, prima di cambiare rotta e, negli ultimi giorni, imporre il lockdown del Regno Unito e di Londra.