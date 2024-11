«Sto benissimo. La musica? Sì, l'ho sentita». Era sereno, ha accennato anche un sorriso, e ora si trova in rianimazione pediatrica il bambino di 10 anni operato oggi all'ospedale Salesi di Ancona, sulle note di un pianoforte a coda, intonato a 432 hertz. Un intervento innovativo, programmato per l'asportazione di un duplice tumore del midollo spinale, eseguito dal neurochirurgico Roberto Trignani, responsabile del reparto di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Con lui una equipe multidisciplinare composta da 15 persone. Mentre il chirurgo operava, nella stessa sala a suonare il piano Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista compositore.

«L'intervento è durato quattro ore - spiega Trignani - è andato tutto bene, non c'è stata nessuna complicazione. In sala operatoria è stato portato un clima magico, di completa armonia». È la prima volta al mondo che un pianoforte entra in una sala operatoria. Il bambino è stato operato sotto anestesia totale ma «dal tracciato dell'encefalogramma abbiamo visto che era come se la musica venisse percepita anche da lui, perché quando le note si interrompevano il tracciato cambiava». Fra tre giorni al massimo il bambino sarà in grado di stare già in piedi. La massa tumorale è stata completamente asportata. «Poi bisognerà aspettare i tempi dovuti - dice Trignani - per vedere se il tumore si è fermato del tutto».