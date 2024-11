Ancora morte sulle strade siciliane. Martina Aprile, una cameriera di 25 anni che aveva da poco terminato il suo turno di lavoro in un ristorante di Cava d'Aliga, frazione balneare di Scicli, nel Ragusano, è stata travolta e uccisa da una Y10 mentre stava gettando la spazzatura nei cassonetti sulla strada provinciale per Sampieri.

La giovane, da poco diventata mamma, è morta sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno comunque fatto dei tentativi di rianimazione.

Il collega che era uscito dal ristorante per aiutarla a riporre i sacchi di rifiuti nei cassonetti è rimasto ferito, si trova ora ricoverato in ospedale ma non versa in pericolo di vita. Alla guida della Lancia Y c'era un giovane, che è rimasto sotto shock dopo l'incidente. Ad indagare sull’accaduto i Carabinieri che hanno sottoposto il guidatore del mezzo all'alcol e al droga test. Per lui potrebbe scattare l'accusa di omicidio stradale.