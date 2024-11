Sono tre le persone indagate dalla Procura di Pavia per la morte di Enrica Bensi, l'anziana di 86 anni della frazione Ghiaie del Comune di Corana (Pavia), in Oltrepò Pavese, che sabato scorso è stata aggredita e uccisa dal pitbull di un vicino. Sono la proprietaria del cane, una ragazza di 24 anni, suo padre e il nonno.

In quel momento stava camminando nella zona Enrica Bensi. Il pitbull ha spinto l'anziana a terra e l'ha morsicata con ferocia a una gamba e al collo. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, ma non c'è stato nulla da fare. L'86enne è morta dissanguata. L'ipotesi di reato per i tre indagati è omicidio colposo.

I carabinieri del comando di Voghera (Pavia) hanno già ascoltato diversi residenti di Ghiaie, per ricostruire nei dettagli l'aggressione dell'animale e, soprattutto, per capire se il cane avesse già manifestato in passato segni di violenza verso gli estranei. Domani, all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia, verrà effettuata l'autopsia.