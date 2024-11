Il 31enne si trovava in auto con amici quando è stato fermato dalla polizia per un controllo nel cuore della Capitale

Nei suoi video su Youtube appare sempre con spinelli in mano ma questa volta è stata proprio la droga a metterlo nei guai: Matteo Sammarco, 31enne rapper romano con il nome d'arte di Mr Melt, è finito in manette dopo essere caduto nella rete dei controlli della polizia di Stato. Gli agenti del commissariato Esquilino hanno fermato il giovane per un controllo a piazza Vittorio Emanuele II: nelle mutande gli hanno trovato cocaina, hashish, ketamina e 675 euro in banconote di piccolo taglio. Il 31enne si trovava in auto con tre amici, uno dei quali un collaboratore nelle numerose produzioni musicali e video che spopolano su internet. Con loro anche una 21enne denunciata e segnalata come consumatrice: nascondeva hashish nel reggiseno.