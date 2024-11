Il terzo appuntamento si preannuncia per nottambuli: sul palco si esibiranno tutti i 25 i Big che proporranno le canzoni in gara

Amadeus continua a battere se stesso con un nuovo record di ascolti a Sanremo 2022. La seconda serata del festival è stata seguita in media, dalle 21.29 alle 24.50, da 11.320.000 spettatori con il 55,8% di share. Media migliore sia dell'edizione del 2021 che del 2020.

La prima parte della serata di ieri, dalle 21.29 alle 23.33, è stata seguita da 13.572.000 spettatori con il 55,3% di share. La seconda, dalle 23.38 alle 24.50, è stata seguita da 7.307.000 spettatori con il 57,4% di share.

L'Amadeus Ter fa la storia con la performance Auditel della serata di ieri entra negli annali della tv generalista. Per trovare una media d'ascolto migliore della seconda serata di Sanremo occorre risalire agli anni 90: lo share medio di ieri è stato del 55.8%, per trovarne più alto bisogna tornare all'edizione del 1995 condotta da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll che ebbe uno share medio del 65,42%. Mentre per l'ascolto (ma non di tutte le edizioni è disponibile la media in valori assoluti) bisogna tornare all'edizione del 1998 condotta da Raimondo Vianello con Eva Herzigova e Veronica Pivetti, quando la media di spettatori che seguirono la seconda serata fu di 13.755.000.

La terza serate del festival

Roberto Saviano, con un'orazione civile dedicata a Falcone e Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, e Cesare Cremonini, con una performance che celebrerà vent'anni di canzoni: sono i superospiti della terza serata del Festival di Sanremo.

Nel suo monologo, ha anticipato Saviano, racconterà «il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione. È a Falcone e Borsellino che dobbiamo la nostra capacità di guardare in modo radicalmente diverso alla sintassi del potere».

Reduce dal successo di Colibrì, ultimo singolo uscito a dicembre, e in attesa del suo ritorno live nell'estate negli stadi, Cremonini - alla sua prima volta all'Ariston - lancerà il settimo album in studio, La ragazza del futuro (Virgin Records/Universal Music Italia), in uscita il 25 febbraio. La serata si preannuncia per nottambuli: sul palco tutti i 25 i Big proporranno le canzoni in gara. In collegamento dalla nave, spazio ai Coma_Cose, tra le rivelazioni del festival 2021.

Le votazioni

Voteranno il pubblico tramite televoto (con un peso del 50% sul risultato complessivo) e la Demoscopica 1000 (sempre al 50%). La media delle percentuali di voto complessive ottenute dalle canzoni nel corso della terza serata e nelle prime due determinerà una nuova classifica generale.