L'interruzione alla luce di nuovi dati sugli effetti collaterali. Secondo l'istituto nazionale per le vaccinazioni, in Germania sono stati registrati 31 casi di trombosi dopo la somministrazione. Stop anche in Canada per persone sotto i 55 anni

La città di Berlino ha fermato le vaccinazioni con AstraZeneca non solo per le donne ma anche per gli uomini under 60. Lo riporta Dpa. Anche il Land del Brandeburgo, che circonda la capitale tedesca, ha preso la stessa decisione, come ha reso noto il portavoce della Salute del Land tedesco.

Il Land di Berlino - riferisce l'ansa - aveva interrotto le vaccinazioni con AstraZeneca per le sole donne sotto i 60 anni, alla luce di nuovi dati sugli effetti collaterali. Secondo il Paul Ehrlich Institut, l'istituto nazionale per le vaccinazioni, sono 31 in Germania fino ad oggi i casi di trombosi cerebrale dopo il vaccino AstrAzeneca.

La commissione sui vaccini in Germania, Stiko, raccomanda la vaccinazione con AstraZeneca solo per le persone sopra i 60 anni. Lo riporta l'Augsburger Allgemeine, citato dal Guardian. Secondo la bozza delle raccomandazioni, il vaccino dell'azienda anglo-svedese può sempre essere somministrato a pazienti più giovani a discrezione del loro medico.

Sospensioni anche in Canada

Il Canada ha sospeso l'uso del vaccino AstraZeneca per le persone sotto i 55 anni seguendo le raccomandazioni per ragioni di sicurezza del National Advisory Committee on Immunization. «C'e' una sostanziale incertezza sui benefici di somministrare AstraZeneca agli adulti sotto i 55 anni considerati i potenziali rischi», ha detto Shelley Deeks, vice presidente della commissione. Dopo le raccomandazioni della commissione, le province canadesi, che sono responsabili per la Sanità, hanno annunciato la sospensione della somministrazione del vaccino alle persone sotto i 55 anni.