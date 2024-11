«Aifa ha revocato il divieto d'uso per il vaccino AstraZeneca che era stato emesso alcuni giorni fa. Nel divieto d'uso era specificato che si trattava di un provvedimento temporaneo». Il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, certifica il via libera al vaccino AstraZeneca in Italia dopo il pronunciamento di ieri dell'Agenzia europea del farmaco. Nella giornata di oggi, alle 15, è previsto il riavvio delle vaccinazioni.

AstraZeneca "sicuro" per Ema

«La notizia principale da sottolineare è che i benefici del vaccino AstraZeneca superano ampiamente i rischi, il vaccino è benefico e sicuro per la campagna vaccinale, senza limitazioni di età e senza sostanziali controindicazioni per l'uso. Il vaccino non è associato ad un aumento complessivo del rischio trombotico e tromboembolico, non ci sono problematiche relative ai lotti, come dichiarato dall'Ema dopo le revisioni», afferma. «Invieremo una lettera informativa ai medici e ai professionisti coinvolti nelle vaccinazioni con le indicazioni dell'Ema tradotte in italiano», aggiunge.

Rezza: «Ora accelerare sulle vaccinazioni»

Nel suo intervento il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, sottolinea che «la revoca della sospensione del vaccino AstraZeneca per noi è un grande sollievo. Ora dobbiamo dare un'accelerazione forte alla campagna vaccinale». Lo stop momentaneo al vaccino AstraZeneca «è stato giusto, perché vogliamo essere del tutto certi di quello che somministriamo. Vale dunque il principio di massima precauzione» precisa Rezza.

