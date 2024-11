E' stata centrata in un occhio da un uovo lanciatole contro da un'auto in corsa. Daisy Osakue, 22 anni figlia di una coppia di nigeriani ma cresciuta in Italia, primatista azzurra di lancio del disco, è stata aggredita nella notte tra domenica e lunedì a Moncalieri, in provincia di Torino.

La ragazza stava tornando a casa dopo un'uscita con amici quando è stata affiancata da un'auto dalla quale le hanno lanciato l'uovo che l'ha colpita in pieno viso. Trasporata in ospedale, le è stata riscontrata una lesione alla cornea e dovrà sottoporrsi ad un intervento chirurgico per rimuovere un frammento del guscio. E' a rischio anche la sua partecipazione agli Europei di atletica in programma a Berlino.

I carabinieri stanno cercando di rintracciare i responsabili. Sui social, dopo l'aggressione, è stata postata una foto della giovane piangente e con l'occhio pesto che è stata rilanciata da altri utenti, compreso Enrico Mentata, direttore di La7, che ha commentato: "Daisy Osakue, nazionale italiana di atletica leggera, dopo l'aggressione stanotte a Moncalieri, da parte di un gruppo di razzisti. #MERDE".