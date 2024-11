In casa il padre 58enne e i suoi sei figli. Alcuni di loro pensavano che il mondo fosse disabitato. La madre forse sepolta nella fattoria

In una località isolata del centro dell'Olanda un’intera famiglia si è rinchiusa per nove anni in una cantina attendendo l’apocalisse.

La vicenda è stata resa nota da alcuni media olandesi. A far scoprire l’insano gesto è stato il figlio più grande che lasciata l'abitazione è comparso nel pub del villaggio più vicino raccontando in modo confuso quello che era successo. Sul fatto sta ora indagando la polizia.

Nella fattoria, immersa nel bosco di Ruinerwold e isolata da altre abitazioni, gli agenti hanno trovato una scala nascosta dietro a una credenza che conduceva allo scantinato nel quale hanno rinvenuto un uomo di 58 anni allettato a causa di un ictus e i suoi sei figli, di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Dagli accertamenti compiuti dagli uomini della polizia olandese sembrerebbe che i ragazzi non fossero registrati all’anagrafe e che alcuni di essi non sapessero nemmeno che il mondo fosse abitato da altre persone. La polizia ritiene inoltre possibile che la madre sia sepolta nella fattoria.