Il terribile incidente questa mattina, intorno alle 10,30. L'uomo alla guida di un carro funebre è stato colto da un malore mentre trasportava una salma per un funerale. Come riporta il sito NovaraToday, il mezzo, dietro il quale stavano i parenti che partecipavano al funerale, ormai senza controllo, avrebbe cominciato a sbandare travolgendo una ragazza di 22 anni che stava facendo jogging lungo la strada.

E' successo a Galliate in provincia di Novara. L'autista del mezzo è morto stroncato da un infarto e, dopo aver investito la 22enne, il carro funebre si è schiantato sul muro di una casa. Sul luogo sono subito arrivati i soccorsi, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare a causa della estrema violenza dell'impatto.