Un uomo di 60 anni è morto perché l'ambulanza e l'auto medica del 118 non sono riuscite a raggiungere in tempo la sua abitazione. E' successo ieri sera a Genova. Il sessantenne aveva chiamato i soccorsi per un malore ma questi non sono riusciti a raggiungere la casa per la presenza di due auto posteggiate in sosta vietata. I soccorritori sono stati costretti ad andare a piedi ma quando sono arrivati a destinazione per l'uomo non c'era più nulla da fare.





Sulla morte dell'uomo la polizia locale ha presentato una relazione alla procura della repubblica che potrebbe aprire un fascicolo per accertare se la perdita di tempo causata dalle auto in sosta vietata abbia potuto contribuire al decesso.



Dalla relazione risulterebbe anche che una delle macchine che hanno impedito l'arrivo dell'ambulanza era di proprietà della stessa vittima. Sul posto inoltre non è potuto intervenire il carro attrezzi per mancanza di spazio di manovra.