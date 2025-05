Secondo quanto dichiarato dalla polizia tedesca che ha interrogato il responsabile non si sarebbe trattato di un attentato e dunque «non c'è più pericolo per la popolazione»

Un'auto ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Il bilancio sarebbe di 8 feriti di cui tre gravi. L'autista, un uomo di 42 anni è stato fermato e è ascoltato dalla polizia: «Non c'è più pericolo per la popolazione».

«Un tragico incidente»: così la polizia di Stoccarda su X definisce quanto accaduto nel pomeriggio.

«Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla», aveva detto una portavoce della polizia all'Ansa subito dopo l’accaduto. «L'uomo fermato non ha provato a fuggire», aveva ha aggiunto, a proposito del conducente della Mercedes nera che ha travolto più persone.