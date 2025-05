Lo scontro tra due auto avvenuto in galleria. Sul posto anche l’elisoccorso oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco

Grave incidente in galleria prima di Amantea, sulla Statale 18 Tirrena Inferiore. Lo scontro, secondo quanto si apprende, è avvenuto tra due auto. Due i feriti, entrambi gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 (compreso l’elisoccorso), i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.

Nelle ore precedenti, un altro sinistro, stavolta mortale, si è verificato tra Campotenese e Mormanno, dove un uomo di 67 anni, residente da 30 anni a Scalea ma originario della provincia di Napoli, ha perso la vita per cause in corso d’accertamento.