È di 6 morti e 11 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige.



Secondo le prime informazioni, verso le ore 1.15 un'auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada. Si tratterebbe di turisti tedeschi.

160 i soccorritori

Sono 160 i soccorritori intervenuti la scorsa notte a Lutago, in valle Aurina, per il tragico incidente stradale. I vigili del fuoco hanno allestito sulla strada un tendone per le prime cure dei feriti che poi sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano. Si è messo in volo anche l'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites, dotato di visori notturni, che ha portato una donna in gravi condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

Arrestato l'automobilista

È in stato d'arresto l'automobilista che provocato l'incidente. Lo apprende l'Ansa da fonti investigative. L'accusa è di omicidio stradale e lesioni stradali. Si tratta di un 28enne della zona, che sarebbe risultato positivo all'alcoltest.