Nove i codici rossi ma nessuno in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. L’azienda per la mobilità romana ha avviato un'indagine interna

Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero a Roma. È accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Al momento il bilancio è di 29 feriti, 9 in codice rosso e gli altri in codice giallo. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenute 12 ambulanze.

Tante le chiamate da parte di passanti e passeggeri arrivate al numero unico d'emergenza europeo 112 che ha attivato 118, vigili del fuoco e polizia locale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e se ci siano altri veicoli coinvolti.

Atac avvia indagine

L’Atac fa sapere di aver «subito attivato un'indagine interna per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone». Aggiungendo che: «L'azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell'individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti».