Il dramma nel Vercellese. La donna era uscita in giardino per calmare il piccolo che piangeva ma qui è scattata l’aggressione da parte del cane di famiglia

Sarebbe stato in braccio alla nonna, che lo stava accudendo mentre i genitori erano usciti per fare la spesa, il bimbo di 5 mesi morto dopo essere stato azzannato dal cane di famiglia a Palazzolo Vercellese. Secondo le ricostruzioni più accreditate la donna era uscita in giardino per calmare il bambino che piangeva. D'improvviso il cane si sarebbe avventato contro la donna che sarebbe caduta a terra: il cane a quel punto si sarebbe rivolto contro il bimbo azzannandolo alla testa.

Inutili i soccorsi dell'equipe sanitaria, intervenuta con l'elisoccorso. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Vercelli. Il pitbull è stato sequestrato dai carabinieri forestali in attesa degli accertamenti.