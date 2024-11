Seggi aperti fino alle 15 nei 41 comuni che al primo turno del 14 e 15 maggio sono andati ai ballottaggi per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Tra questi ci sono anche 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi. I cittadini coinvolti sono complessivamente 1.340.688.

Amministrative in Sicilia e Sardegna

Alle urne anche nei 128 comuni della Sicilia e nei 39 della Sardegna dove si vota per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Anche qui si voterà fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. Ieri, domenica 28 maggio, registrata affluenza in calo. In Sicilia, alla chiusura dei seggi alle 23 la percentuale dei votanti è stata del 44,38%, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale. 47,64% invece la percentuale dell'affluenza in Sardegna.