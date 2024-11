Una bambina di 8 anni del plesso Foderà dell'istituto Rodari di Vittoria, nel Ragusano, ha rimediato ustioni sul 15 per cento del corpo (alle cosce, glutei e talloni). L'acqua bollente che ha procurato le ustioni sarebbe fuoriuscita da una valvola di un termosifone.

La piccola, transitata dal Pronto soccorso di Vittoria, è stata trasferita al centro grandi ustioni del Cannizzaro di Catania per una consulenza e per monitorare le ustioni. Sulle cause i carabinieri stanno acquisendo elementi utili alla ricostruzione di quanto accaduto.