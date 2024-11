E' in gravissime condizioni il bambino investito ieri mentre attraversava la strada in compagnia della madre e del fratellino che frequenta l'asilo davanti al quale si è consumato il terribile incidente.

E' stato falciato da una moto di grossa cilindrata in via Varesina, a Milano. La mamma, insieme ai due figli, stava attraversando sulle strisce pedonali e un'auto si era appena fermata per farli passare. Il bambino di 8 anni ha cominciato a camminare quando è arrivata la moto a grande velocità che ha sorpassato il mezzo a sinistra senza guardare colpendolo in pieno.

Il bimbo è stato trasportato d'urgenza all'ospedape Niguarda dove è stato ricoverato in prognosi riservata con gravi fratture alle gambe e alla mascella.

La via Varesina è un lungo rettilineo nel quale, a detta dei genitori dei bambini che frequentano la scuola materna e degli abitanti del quartiere, i mezzi spesso sfrecciano ad alta velocità incuranti dei cartelli e delle strisce pedonali. "Ci voleva l’incidente perché se ne parlasse — dice una delle donne che accompagna i nipoti a scuola —. Qui davanti non ci sono mai i vigili quando entrano i bambini".