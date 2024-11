entratoSi chiama Barivel ed è alto 1metro e venti centimetri. No, non è un bambino con un nome strano ma un gatto. Per la precisione il più lungo del mondo, di razza Maine Coon (conosciuto anche come Procione del Maine), certificato dal Guinness dei Primati.

Barivel, che è alto come un bambino di sette anni e pesa quasi dieci chili, vive in Lombardia, a Vigevano, con i padroni Cinzia Tinnirello ed Edgar Scandurra. Barivel, in tutta la sue maestosità, è una vera star degli eventi per “gattari”. Sabato 22 e domenica 23 è stato ospite d'onore della terza edizione del Festival dei Gatti, che si è tenuta a Villa Castelbarco di Vaprio d'Adda, a due passi da Milano.