Celebre e seguitissima, è sotto attacco sui social da parte di chi critica le sue preparazioni casalinghe esprimendo disprezzo per il suo pubblico: «Vengo presa come pretesto per offendere persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti»

Dichiarare guerra agli haters. A farlo in un lungo sfogo sul suo profilo Instagram è Benedetta Rossi, la nota blogger del canale “Fatto in casa da Benedetta” in cui pubblica un video nel quale parla dei commenti negativi lasciati da chi contesta il suo modo di fare cucina. La blogger appare in video molto provata e si rivolge direttamente a tutti coloro negli ultimi mesi si sono scagliati contro i suoi video e le sue ricette.

«Sono arrivati a farmi incazzare, ce ne vuole per far arrabbiare Benedetta, perché sono una che non si arrabbia mai, ma stavolta hanno superato il limite. Anzi, posso dire una cosa? Quello che sento in questo momento oltre alla rabbia, è proprio la sensazione di disgusto, quello che sto provando adesso è disgusto nel leggere determinate cose. Ultimamente girano articoli e video molto critici nei miei confronti, dicono che non so cucinare, che non rispetto le regole basilari e accademiche della cucina, che faccio una cattiva informazione sul cibo perché utilizzo prodotti economici»

Nel suo video dice chiaramente che ad infastidirla non sono le offese nei suoi confronti sui modi in cui spiega le sue ricette, perché lei ha sempre detto di non non essere una chef: «Allora, sia ben chiaro, che non è questo quello che mi fa arrabbiare, figuratevi, io sto sui social addirittura dal 2011, quindi figuratevi quanti rospi ho dovuto ingoiare, chi mi segue sa che non mi sono mai lamentata e non ho mai reagito per questo. Quello che mi fa arrabbiare è che vengo presa come pretesto per offendere, anzi proprio insultare, diverse categorie di persone».

Il problema per la Rossi è il modo in cui i commenti si scagliano contro la sua community. Benedetta Rossi sottolineando come vadano a toccare anche molte famiglie italiane. «Il passaggio in cui mi si dice che non so cucinare, che sono una incapace ve lo confermo, l'ho sempre detto che non sono una chef e non voglio insegnare niente a nessuno, anche perché non ho le competenze e le capacità per farlo, condivido solo quello che mi viene bene in cucina, nella vita di tutti i giorni, sperando che possa essere utile a qualcuno. Quindi per quanto riguarda queste critiche nei miei confronti sono la prima a dirlo, sono un incapace totale e le mie ricette sono tutte sbagliate. Ma in questi articoli e nei commenti sotto, vengono letteralmente bullizzate tutte le persone - conclude la Rossi - che mi seguono, sembra la fiera dello snob. Non va bene il 90% di quello che la maggior parte delle famiglie italiane mette nel carrello della spesa, e per queste persone non vanno bene le insegne dei discount, perché sono economici».