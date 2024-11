L'aumento dei prezzi del petrolio innesca un rialzo del costo della benzina ai distributori

L'aumento dei prezzi del petrolio innesca un rialzo del costo della benzina ai distributori. "Vi sono le condizioni per una aspettativa di aumento sensibile dei prezzi, nella media del mix tra i prodotti benzina e gasolio, nei prossimi quattro giorni" si legge nel bollettino settimanale dei gestori di impianti di distribuzione di Figisc e Anisa aderenti a Confcommercio. Secondo i dati a disposizione del ministero dello Sviluppo economico, il un pieno di benzina di un'auto di media cilindrata sarebbe cresciuto tra il 5 e l'8% rispetto all'anno scorso.

Nella classifica dei prezzi più alti per il carburante in Europa, il nostro paese occupa il secondo posto per il gasolio e il terzo per la benzina. In Italia le imposte sui carburanti, rispetto alla media dei paesi europei, è di +22,1 centesimi al litro per la benzina e +20,7 per il gasolio e sulla definizione del prezzo finale le imposte hanno inciso, nell'ultima settimana, per il 62,27% e per il 58,12% rispettivamente per benzina e gasolio.