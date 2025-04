Sul corpo della 44enne non ci sono segni evidenti di violenza. La sua scomparsa non era stata denunciata

È stata identificata la donna trovata morta ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, sul greto del fiume Serio. Si tratta di una 44enne marocchina.

Sulla sua morte la procura di Bergamo, guidata da Maurizio Romanelli, ha aperto un fascicolo per omicidio e disposto l'autopsia. L'esame è stato eseguito all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Da chiarire le cause della morte, che al momento non sono chiare: sul corpo della 44enne, infatti, non ci sono segni evidenti di violenza. Il cadavere - secondo i primi rilievi - sarebbe rimasto sul greto del fiume per un paio di giorni, prima del ritrovamento ieri mattina da parte di un passante, che ha allertato poi i carabinieri.

La scomparsa della donna, che ha legami con persone che vivono nella Bergamasca, non era stata denunciata.