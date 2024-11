Il medico personale del leader di Forza Italia Zangrillo e il primario di Oncoematologia del San Raffaele Ciceri riguardo al tumore parlano di «assenza di caratteristiche evolutive in malattia acuta»

«Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta». È quanto recita il bollettino diffuso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'ex premier è ricoverato da ieri.

«La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti», prosegue il bollettino firmato dal medico personale di Berlusconi Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva del San Raffaele, e da Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.