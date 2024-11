Il "commander in chief" su X: «Mi concentrerò sui doveri di presidente per il resto del mandato». Trump: «È stato il peggiore della storia degli Stati Uniti d'America»

Lo afferma Joe Biden, in una una lettera postata su X. Il presidente Usa al momento non dà il suo appoggio a Kamala Harris o a nessun altro per le elezioni. «Parlerò alla Nazione più tardi nel corso della settimana», continua Biden nella sua lettera, nella quale non esprime un appoggio esplicito per Kamala Harris, la sua vice che rappresenta il candidato in pectore del Partito democratico, anche se non ha mancato di ringraziarla con parole di grande stima. Poi, in post successivo sempre su X, ha fatto un vero e proprio endorsement a favore di Harris, esprimendo il suo pieno appoggio a quello che quasi certamente sarà il nuovo candidato dem.

«Permettetemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così tanto per farmi rieleggere. Voglio ringraziare la vice presidente Kamala Harris per essere stata una partner così straordinaria. E permettetemi di esprimere anche tutto il mio apprezzamento, profondo, per il popolo americano, per la fede e la fiducia che hanno posto in me».

«Credo, oggi come sempre, che non ci sia nulla che l'America non possa fare, se lo facciamo tutti insieme. Dobbiamo solo ricordarci che noi siamo gli Stati Uniti d'America».

Trump: «Il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti»

Joe Biden sarà ricordato come «il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti». Donald Trump, candidato repubblicano alle elezioni per la Casa Bianca del 5 novembre, alla Cnn si esprime così subito dopo l'annuncio ufficiale di Biden. Il presidente ha formalizzato il ritiro della propria candidatura e non andrà a caccia del secondo mandato nel voto di novembre.