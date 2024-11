È successo a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. La donna, 25 anni, è riuscita a mettere in salvo le bambine chiudendole in bagno poi è rimasta appesa nel vuoto per sottrarsi alla furia dell’animale

È successo di nuovo. E a farne le spese stato ancora una volta un minore piccolissimo. Una bambina di 2 anni e mezzo è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

La bimba è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso a Bergamo. Illesa la sorella. A salvarle è stata la zia, che le ha chiuse in una stanza per sottrarle alla furia dell’animale che a quel punto di è accanito su di lei causandole ferite da codice giallo che hanno richiesto l’intervento del Pronto soccorso. Per sottrarsi ai morsi, la donna si è aggrappata a un tubo del balcone è pensava di gettarsi di sotto quando sono intervenuti i vigili del fuoco che l’hanno recuperata e messa in salvo. Sul posto intervenuti la Polizia locale di Sesto San Giovanni e l’Ats.

All'arrivo degli agenti il cane era tornato tranquillo, senza dare alcun segno di agitazione. Le due gemelle, una gravemente ferita e l'altra illesa, erano ancora chiuse in bagno, dove le aveva messe in salvo la ragazza. Il pitbull si trova adesso rinchiuso in un canile.