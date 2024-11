È successo in Vietnam, dove il 31enne è diventato un vero e proprio eroe. La piccola ha scavalcato la ringhiera del balcone per poi perdere l'equilibrio e precipitare

Ha salvato una bimba di soli due anni, prendendola al volo dopo che era caduta dal dodicesimo piano di un palazzo. L’episodio che ha fatto dell’uomo, un fattorino, un vero e proprio eroe, è accaduto ad Hanoi, in Vietnam.

Lo riporta il Corriere.it. Nguyen Ngoc Manh, 31 anni, era seduto nella sua macchina in attesa di fare una consegna, quando ha sentito il pianto di un bambino seguito a breve distanza dalle urla di una donna. È bastato poco per capire cosa stava succedendo: una bimba molto piccola era a penzoloni a 50 metri di altezza, dopo aver scavalcato la ringhiera di un balcone al dodicesimo piano.

L’uomo si è subito arrampicato sul tetto di un edificio vicino, in modo da avvicinarsi quanto più alla bambina in caso di caduta. Ed effettivamente, nei video girati da appartamenti vicini, si vede dapprima la bimba perdere definitivamente l’equilibrio e precipitare, e poi l’uomo afferrarla al volo.

«Ho cercato di allungare la mano e ho fatto il massimo sforzo per afferrare la piccola, sperando di attutire il colpo», ha detto il giovane ancora sotto choc al Vietnam Times. Dopo l’”atterraggio” Nguyen ha abbracciato la piccola: «Poi ho visto il sangue fuoriuscire dalla sua bocca, ero molto spaventato». La bimba è stata subito portata in ospedale: fortunatamente si è solo lussata un’anca e non ha subito altre lesioni.