Una bimba di 2 anni, con cittadinanza libanese, è morta questa mattina durante il volo Alitalia Beirut-Roma a seguito di una crisi cardiaca. La piccola stava venendo in Italia per farsi curare una grave patologia ai reni che la costringeva a viaggiare con una mascherina per l'ossigeno. Durante il volo è stata colta da un malore e a nulla sono serviti i tentativi di un'infermiera della Croce Rossa di rianimarla.

Il volo è stato fatto atterrare in emergenza all'aeroporto di Bari dove i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte della piccola. Nello scalo sono subito intervenuti, oltre ai medici, la polizia aeroportuale e il magistrato di turno che dovrà avviare accertamenti sui fatti. Vista la grave malattia di cui soffriva, sul corpo della bimba non è stata disposta l'autopsia.