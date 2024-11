Della piccola Nicole, non si avevano più notizie dalla serata di ieri, 2 aprile. È stata rintracciata attorno alle 12.15 di oggi: sta bene

Una bambina è scomparsa da Sant’Angelo Limosano, in provincia di Campobasso. Della piccola Nicole, di appena 5 anni, che vive in un’abitazione di campagna situata nella frazione di Fonte San Pietro, non si hanno più notizie serata di ieri, sabato 2 aprile.

Le ricerche della piccola sono scattate nell'immediato. Impegnati centinaia, tra Vigili del fuoco, forze dell’ordine, uomini specializzati nel soccorso di persone scomparse e volontari che stanno concentrando la loro attività di ricerca nell’area di un bosco vicino alla casa di famiglia. Per ora non è stata trovata però alcuna traccia. Sul posto anche gli elicotteri dei Vigili del fuoco che sorvolano il paese e un drone perlustrativo.

Al momento non è chiaro che cosa sia potuto accadere. Secondo una prima ricostruzione dei parenti, Nicole, avrebbe avvicinato una sedia alla finestra e da lì si sarebbe sporta per uscire dall'abitazione, approfittando di un momento di distrazione generale dei familiari. La finestra dalla quale Nicole sarebbe uscita, è posta al piano terra e comunque a circa un metro da terra. Il padre ha 30 anni e la madre 24. Nicole ha capelli lunghi castani, al momento della scomparsa indossava leggings neri, una maglietta rosa e scarpe bianche.

AGGIORNAMENTO ORE 12.15

La piccola Nicole è stata ritrovata, in aperta campagna, viva e apparentemente in buone condizioni, grazie all'utilizzo dell'elicottero della polizia di Stato. Lo si apprende dalle forze impegnate nei soccorsi