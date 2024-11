La piccola Rose, sei mesi, non smetteva di piangere e la baby sitter non riusciva a sopportarla. Per questo l'ha scossa violentemente fino ad ucciderla. La donna, una assistente professionista, ha confessato di essere stata lei ad ammazzare la bimba.

È successo in Francia, e adesso la baby sitter è accusata di omicidio volontario. La donna si trovava in casa con tre bambini quando Rose ha cominciato a piangere. Nel folle tentativo di farla smettere, la donna ha afferrato la piccola per la testa e l'ha scossa con forza.

La bimba è rimasta ricoverata in gravissime condizioni per due giorni. I medici che l'hanno seguita hanno attribuito la morte alla sindrome del bambino scosso. La baby sitter si trova adesso in custodia cautelare.