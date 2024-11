Una bambina di un anno è morta oggi dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per alcune ore. Stando a una prima ricostruzione, la piccola, per un tragico errore, sarebbe stata dimenticata in macchina dal padre.

Quando l'uomo è tornato dove aveva parcheggiato, a Marcon (Venezia), si è reso conto della tragedia, e ha chiamato i soccorsi. L'ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, ma per la bimba, portata al pronto soccorso, non c'era più nulla da fare. L'Usl 3, che sta assistendo psicologicamente i genitori, ha spiegato di non poter dare ulteriori dettagli, a tutela della famiglia.