Anche lo squadrone Cacciatori Calabria impegnato nelle ricerche della piccola Kata, la bimba di soli 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno a Firenze. Lo speciale reparto dell'Arma dei carabinieri, solitamente impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata e specializzato in particolare nello scovare latitanti, è arrivato questa mattina all'ex Astor, l'hotel dismesso di via Maragliano, alla periferia del capoluogo fiorentino, dove è stata avvistata per l'ultima volta la bambina.

L'intero stabile è oggetto di ricerche da parte dei Cacciatori dei carabinieri. Da ieri sera intanto è nuovamente detenuto il padre della bambina: non ha obbedito all'obbligo di firma a cui doveva sottostare da quando, poche ore dopo la scomparsa di sua figlia, il giudice gli aveva accordato la scarcerazione. I carabinieri hanno notificato all'uomo, Miguel Angel Romero Chicclo, un aggravamento delle misura cautelare disposto dalla corte d'appello. L'uomo, quando è scomparsa la figlia, era in carcere per le accuse di furto e uso di carte di credito rubate.