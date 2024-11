Sono rimasti chiusi nell'abitacolo per circa sei ore. La donna intanto dormiva in casa, quando si è accorta della tragedia ha portato il piccolo in ospedale avvolto in un sacchetto di plastica

Sono rimasti chiusi in auto sotto il sole per diverse ore, mentre fuori c'erano oltre trenta gradi. Sono morti così un bimbo di dieci mesi e un cane, in Virginia, negli Stati Uniti. Sotto accusa la babysitter, Kristen Graham di 40 anni, che una volta arrivata a casa, ha parcheggiato e chiuso i finestrini, lasciando bimbo e cane dentro l'auto per poi andare a dormire.

I due sarebbero rimasti chiusi in auto dalle 8.30 alle 14.30 circa, quando una telefonata ha svegliato la 40enne. Una volta recatasi all'auto, per i due non c'era già nulla da fare. La donna ha portato il piccolo in ospedale, avvolto in un sacchetto di plastica, ma era già deceduto.

Non era la prima volta che la donna si prendeva cura del bambino, questa volta la madre - una 17enne - glielo aveva affidato per due giorni. Kristen Graham è ora accusata di abbandono di minore e crudeltà sugli animali.