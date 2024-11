Trasporto d'urgenza nella mattinata di ieri da Alghero a Firenze per un bimbo di 3 anni in imminente pericolo di vita. Il volo in un aereo Falcon 900 del 31mo Stormo dell’Aeronautica militare è decollato alle 5.



A bordo il piccolo paziente, la madre e una equipe medica per l’assistenza sanitaria. Come si legge in un comunicato, «l’aereo è atterrato a Firenze alle 06:05 locali, da dove il bimbo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Meyer. Il trasporto d’urgenza, come accade in questi casi, è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari, attivato dall’Ospedale SS. Annunziata di Sassari a causa delle critiche condizioni di salute del bimbo».