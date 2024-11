Un bimbo di 4 anni è morto venerdì sera cadendo da uno dei carri allegorici per le vie di Sciacca, in provincia di Agrigento, dove si stava festeggiando il Carnevale. Il tragico episodio è avvenuto su Via Incisa. La manifestazione è stata annullata.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione il bambino era stato messo sul carro «Volere volare», dell'associazione «E ora li femmi tu», mentre era fermo, dal padre che voleva scattargli qualche foto. La base del carro, però, era di polistirolo e compensato e appena il carro trainato da un trattore si è messo in movimento il bimbo ha perso l'equilibrio cadendo a terra e sbattendo la testa.

Da chiarire le fase successive ovvero se al bimbo sia stata fatale la caduta o se sia entrato in contatto con la ruota del carro.

Trasportato dall’ambulanza immediatamente attivata, in ospedale al “Giovanni Paolo II”, il bambino è morto poco dopo. In ospedale oltre ai familiari della vittima anche il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti. Il carnevale a Sciacca si era aperto ieri ed è una delle ricorrenze più sentite in città. La polizia indaga e la procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta.

