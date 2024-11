Un bambino di 8 mesi è morto ieri sera a Tricase, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato da un cane di grande taglia. È avvenuto in una abitazione della cittadina salentina. L'incidente si è verificato verso le 20.00 alla presenza della madre del piccolo e della nonna, forse in un attimo di disattenzione delle due donne. Indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire l’esatta dinamica.

Il piccolo, azzannato alla testa dal cane, è stato portato dai familiari all’ospedale di Tricase dove è morto. I carabinieri hanno proceduto al sequestro dell'animale alla presenza del medico veterinario della Asl di Maglie.