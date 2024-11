Il bimbo di pochi mesi piange mentre lo stanno battezzando e il prete, visibilmente contrariato, prima lo schiaffeggia e poi lo stringe convulsamente nel tentativo di farlo smettere. È successo in Francia e il filmato, diffuso su Facebook, sta sollevando molte polemiche in rete.

Nelle immagini si vede il bambino in braccio alla mamma piangere durante la cerimonia. Il prete di fronte a lui reagisce in modo non proprio ortodosso: prima lo schiaffeggia e subito dopo, quando il pianto invece di cessare aumenta di intensità, lo stringe a sè con eccessiva forza nel tentativo di farlo smettere.

Alle sue spalle una donna cerca di intervenire ma il sacerdote rimane imperterrito fino a quando il padre del piccolo riesce a strapparlo con forza dalla sua stretta.