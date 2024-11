Il bambino è stato colpito con un coltello. L’uomo è stato trovato nell’abitazione in stato di incoscienza. Aveva un divieto di avvicinamento alla famiglia

Un bambino di 10 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola in casa a Cura di Vetralla, vicino Viterbo. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione c'era anche il padre, 44enne polacco, in stato di incoscienza.

L'uomo si sarebbe allontanato da un ospedale della Capitale dove era ricoverato per Covid. È quanto ricostruito finora dagli investigatori. L'uomo, portato ora di nuovo in ospedale, aveva un divieto di avvicinamento alla famiglia. I carabinieri stanno ascoltando testimoni per ricostruire quanto accaduto nell'appartamento di una palazzina di due piani.

Sembrerebbe che la madre non fosse presente quando il bambino è stato colpito. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.