Giornata di acquisti sfrenati quella del "Black Friday", il giorno di novembre (il 23, quest'anno) in cui moltissimi negozi e siti online offrono sconti e promozioni speciali. Come si intuisce dal nome, il “Black Friday” arriva dagli Stati Uniti e cade ogni anno un giorno differente, ma sempre successivo alla Festa del Ringraziamento. Da pochi anni è arrivato in Italia e quest'anno i siti di e-commerce hanno deciso di aderire alla giornata di compere, avvantaggiate dai saldi, per una settimana intera, sin dal 26 novembre.

Come sfruttare al meglio il Black Friday

Il modo giusto per fare shopping e approfittare dei saldi è controllare in precedenza cosa comprare e seguire il prezzo dell’oggetto del desiderio i giorni precedenti. Amazon (l’azienda di commercio elettronico made in Usa) è il regno del “Black Friday” dove le principali offerte sono apparse in rete già già da tempo. Per quanto riguarda i negozi, oggi oltre 180mila saranno aperti ai clienti, più di uno su quattro offriranno in tutta Italia riduzioni sui prezzi in onore del “rito dello shopping” che anticipa, come vuole la tradizione, la stagione dei regali natalizi. Quindi questo venerdì si pone come un'ottima occasione per scegliere un pensiero da scambiare sotto l’albero.

Per molti un'impresa "titanica" nel marasma del web

«In tutta la giornata, - come rileva un sondaggio di Swg di Confesercenti – gli acquisti verranno fatti sia sul web che nei negozi. Ad acquistare nei punti vendita saranno il 45% degli interessati al Black Friday, il 30% effettuerà compere sul web mentre solo il 15% comprerà nei negozi reali. L’obiettivo - continua il sondaggio - è intercettare la grande massa di consumi che il Black Friday dovrebbe movimentare: sono infatti 12 milioni gli italiani che si sono detti pronti a comprare qualcosa durante il "venerdì nero", per una spesa media pro-capite di 110 euro».

Gli oggetti più gettonati

Seguire il “Black Friday” potrebbe essere un’impresa titanica, è facile perdersi nel marasma di articoli e offerte che riguardano soprattutto l’ambito tecnologico. Gettonatissimi sono smartphone, tv, tablet, computer portatili e accessori vari, per questo nei vari siti di acquisti i “live blog” consiglieranno agli acquirenti come muoversi al meglio.

Dopo il Black Friday ci sarà il cosiddetto “Cyber Monday”, il 26 novembre sarà un’altra giornata di sconti e un altro ottimo pretesto per preparare in anticipo i regali da mettere sotto l'albero di Natale.