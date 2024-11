Le due vaste operazioni sono finalizzate alla ricerca di armi e droga. Numerose le perquisizioni in corso. In campo polizia, carabinieri e finanza

Due vaste operazioni interforze con modalità "Alto Impatto" sono in corso da questa mattina a Roma e Napoli. In campo oltre 800 uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il blitz riguarda in particolare i quartieri di Tor Bella Monaca a Roma e Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

L'obiettivo è quello di di ripristinare la legalità in zone ad alta densità criminale per garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio delle forze dell’ordine. Le operazioni prevedono numerose perquisizioni per la ricerca di armi e droga.

A Roma l'attività, pianificata in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e coordinata dalla Questura di Roma, a cui prende parte anche la Polizia Locale di Roma Capitale, è localizzata nel quartiere di Tor Bella Monaca dove le perquisizioni sono legate alla ricerca di armi e droga in oltre 80 appartamenti in via dell’Archeologia. In corso anche un'operazione di bonifica delle aree verdi vicine ai palazzi. Oltre a poliziotti, carabinieri e finanzieri sono in campo gli agenti di Roma capitale, i vigili del fuoco e gli operatori dell'Ama. Il blitz è monitorato dall'alto da un elicottero.

A Napoli blitz nel quartiere Montecalvario, precisamente nella zona dei cosiddetti Quartieri Spagnoli per perquisizioni e identificazione di persone e veicoli sospetti.