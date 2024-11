Secondo quanto ha stabilito l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente l'elettricità subirà un rincaro del 2,6% e il metano del 3,9%

A partire dal primo ottobre saliranno le bollette della luce e del gas del mercato tutelato. Secondo quanto ha stabilito l'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), l'elettricità subirà un rincaro del 2,6% e il metano del 3,9%.

A pesare sono l'andamento stagionale e lo scenario internazionale, con la riduzione della produzione di gas olandese e le restrizioni all'accesso ad alcuni gasdotti, ma anche le fiammate del petrolio legate agli attacchi alle piattaforme petrolifere.

Nel 2019, in ogni caso, la spesa delle famiglie risulterà sostanzialmente allineata a quella del 2018, registrando solo un aggiustamento di circa il +1% (+1,35% per l'elettricità, +1% per il gas).