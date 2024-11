È di 22 morti il bilancio delle vittime dell'esplosione di una bomba in una stazione ferroviaria nella città di Quetta, in Pakistan. Lo ha reso noto il portavoce del governo regionale del Balochistan, Shahid Rind. Tra i morti, anche una donna.

Secondo la polizia, l'esplosione è avvenuta vicino alla biglietteria poco prima della partenza di un treno. Più di 100 persone stavano aspettando il Jaffar Express per la città di Rawalpindi nel Punjab.

I morti e i feriti sono stati trasportati all'Ospedale Civile di Quetta. Il gruppo separatista etnico baloch - Balochistan Liberation Army - ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.