Un borgo in vendita on line. Circa 360 mila euro, il prezzo di un appartamento di medie dimensioni a Roma, Milano o Torino, per acquistare una borgata intera. E la proposta "per tutti" del portale Subito.it, che mette in vendita Batuira, una borgata del comune alpino di Castelmagno, nella Valle Grana, nel Cuneese. La borgata, arroccata sulle montagne, è composta da una serie di baite in pietra e legno, alcune ristrutturate e altre da ristrutturare, stalle, magazzini, terreni e 22 ettari di pascoli (foto subito.it).



«E' importante ci sia un mercato attorno a interi borghi, dal Piemonte alla Sicilia - commenta Marco Bussone, presidente nazionale dell'Uncem, l'Unione nazionale dei comuni montani -. Qui si può fare impresa, produrre reddito, avere migliore vivibilità e benessere. Questi borghi possono essere la soluzione alla crisi del mondo urbano. Ma servono precise strategie, supporti finanziari a chi acquista, meno burocrazia per il recupero architettonico, agevolazioni fiscali per le imprese che si insediano in questi borghi rivitalizzati».