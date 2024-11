È accaduto a Sondrio: il 24enne per sviare i sospetti aveva denunciato un compagno di scuola del bambino e l’insegnante per omessa vigilanza

Un 24enne è stato arrestato dalla Squadra mobile di Sondrio per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni del figlio di 7 anni della compagna. Il bambino, nei giorni scorsi, era stato accompagnato dalla mamma al pronto soccorso dove i medici si sono insospettiti e hanno avvisato la questura.

Secondo quanto riferito l'uomo, per cercare di depistare le indagini, il giorno successivo ha presentato denuncia ai carabinieri di Tirano (Sondrio) contro un compagno di scuola del piccolo e l’insegnante per omessa vigilanza.

Le indagini hanno permesso di risalire al convivente della madre del minore che oggi è stato arrestato dalla polizia, in applicazione di un mandato di arresto firmato dal giudice per le indagini preliminari Pietro Della Pona. Il 24enne è indagato anche per calunnia aggravata nei confronti dell'insegnante e del compagno della vittima, estranei alla vicenda.