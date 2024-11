Coinvolti centinaia di lavoratori italiani e stranieri. Per loro ferie difficilmente concesse e non retribuite, minacce di licenziamento e aggressioni verbali

Tre aziende agricole della Costa degli Etruschi, in Maremma, tra Livorno e Grosseto avrebbero impiegato centinaia di lavoratori, italiani e stranieri, in nero, per 15/16 ore di media al giorno a fronte di una paga di 2,5 euro l'ora, con ferie difficilmente concesse e non retribuite, e con minacce di licenziamento e aggressioni verbali.

Queste «le opprimenti condizioni di lavoro, cui sarebbero stati sottoposti braccianti agricoli», emerse da un'inchiesta della Guardia di finanza. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro i reati per i quali i 3 responsabili delle aziende, spiega la Gdf in una nota, sono stati deferiti.