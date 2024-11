Tredici feriti ancora in ospedali

Intanto sono scese da 15 a 13 le persone coinvolte nell'incidente che sono ancora ricoverate in ospedale: 6 di loro sono in reparti ad alta intensità di cura (terapie intensive), 5 nei reparti di chirurgia, 1 in neurochirurgia, 1 in pediatria.

Ha lasciato l’ospedale di Dolo la giovane francese di 21 anni che è stata trasferita presso la struttura sanitaria di Strasburgo, città di origine. Per oggi è programmato il trasferimento all’estero dei due fratellini tedeschi, di 4 e 13 anni, che raggiungeranno l’ospedale di Lipsia per essere avvicinati ai loro familiari. All’ospedale di Padova resta molto critica la situazione della donna spagnola di 52 anni. Nello stesso ospedale è ricoverata anche la bimba ucraina di 4 anni. La sua situazione, seppur critica, viene giudicata stabile. Il decorso è regolare per due pazienti. Continua a migliorare la donna ucraina di 29 anni: verrà dimessa in giornata dalla TI. Per i tre pazienti ucraini all’ospedale di Mestre il decorso continua ad essere regolare. La giovane tedesca di 27 anni risulta ‘stabile’: sarà sottoposta a un intervento di stabilizzazione vertebrale.