Il jet, assegnato all'8th Fighter Wing, «si è schiantato in un'area agricola vicino alla base aerea di Osan intorno alle 9.45 ora locale». Il pilota è stato espulso in sicurezza ed è stato trasportato in una struttura medica

Un caccia F-16 statunitense è precipitato durante l'addestramento nei pressi di un'importante base militare Usa in Corea del Sud. Lo hanno riferito - come riporta la Cnn - le forze armate di Washington. Il jet, assegnato all'8th Fighter Wing, «si è schiantato in un'area agricola vicino alla base aerea di Osan intorno alle 9.45 ora locale.

Il pilota è stato espulso in sicurezza ed è stato trasportato in una struttura medica. Nessun civile è rimasto ferito nell'incidente. I vigili del fuoco locali sono intervenuti per sedare le fiamme.