Un giovane di 19 anni è stato ucciso per errore da un cacciatore nei boschi di Apricale (Imperia). L'incidente è avvenuto stamattina alle 8, durante una battuta di caccia al cinghiale. La vittima, Nathan Labolani, stava facendo un'escursione per conto proprio nella zona del rio Merdanzo quando è stato colpito dalla fucilata sparata con un Winchester da un cacciatore di 29 anni residente a Ventimiglia, come riporta l'edizione on line del quotidiano 'Il Secolo XIX'.



La pallottola ha trapassato un braccio del ragazzo e si è fermata nell'addome, causando gravi lesioni interne e un'emorragia. Secondo il quotidiano ligure, Labolani è morto sul posto due ore dopo essere stato colpito anche perché i soccorritori hanno avuto difficoltà a raggiungere la zona, molto impervia. Il cacciatore dovrà ora rispondere di omicidio colposo. Indagano i carabinieri che ascolteranno i cacciatori dei due gruppi che partecipavano alla caccia al cinghiale, uno di Camporosso e l'altro di Perinaldo.